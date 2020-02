Egitto: ong Eipr denuncia metodi arresto Zaki, torturato e trattenuto senza comunicare con legali (2)

- Come sottolinea l’avvocato per i diritti umani Khaled Ali, che ha collaborato con Zaki durante il periodo della sua campagna elettorale per la presidenza nel 2014, le autorità egiziane hanno reso note le accuse contro Zaki, che sarà trattenuto in carcere per 15 giorni: incitamento a sovvertire il sistema politico sovvertire il regime politico promuovendo pensieri che mirano a cambiare i principi costituzionali; diffondere false notizie intese a minare l'ordine sociale e il caos, incitando le proteste non autorizzate con l'obiettivo di indebolire il prestigio dello Stato; gestire e utilizzare un account Facebook con lo scopo di disturbare l'ordine pubblico, mettendo in pericolo mettendo in pericolo la scurezza della società e dei cittadini, promuovendo attacchi di terrorismo e violenza. (Cae)