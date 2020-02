Azerbaigian: elezioni parlamentari, affluenza al 27,35 per cento alle 12

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affluenza alle elezioni parlamentari in Azerbaigian si è attestata al 27,35 per cento alle 12 ora locale (le 9 in Italia). E' quanto annunciato dalla Commissione elettorale centrale (Cec), secondo cui sinora hanno votato oltre 1,4 milioni di persone. Il vicepresidente della Cec, Rovzat Gasimov, ha parlato alla stampa del dato sull'afflenza e del funzionamento delle telecamere dislocate in mille seggi. "Il dato sull'affluenza può essere considerato soddisfacente", ha detto Gasimov, secondo cui si sta osservando "un processo elettorale molto attivo". “Sui social media alcuni utenti hanno cercato di diffondere informazioni secondo cui le telecamere sarebbero state oscurate. Lo smentiamo, funzionano tutte regolarmente", ha detto Gasimov. Le urne chiuderanno oggi alle 19 (le 16 in Italia) e nei minuti successivi dovrebbero essere resi pubblici i primi exit poll.(Les)