Afghanistan: inviato russo Kabulov, talebani pronti ad avviare negoziati con governo Kabul

- I talebani sarebbero pronti ad avviare colloqui diretti con le autorità di Kabul solo dopo aver firmato un accordo di pace con gli Stati Uniti. Lo ha riferito l'inviato presidenziale russo per l'Afghanistan, asiatico Zamir Kabulov all’agenzia di stampa “Sputnik”. Secondo Kabulov, inoltre, sarebbe al vaglio anche la possibilità di un cessate il fuoco temporaneo in Afghanistan per il periodo dei negoziati. "Come hanno affermato i rappresentanti talebani, una volta firmato l'accordo, saranno pronti ad avviare negoziati intra-afghani inclusivi e diretti con le altre forze politiche, compreso il governo afghano”, ha spiegato il diplomatico russo. “La possibilità di introdurre una tregua temporanea tra i talebani e il governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan per il periodo dei negoziati è attualmente in discussione", ha confermato Kabulov sottolineando che tuttavia, “non è chiaro in quale forma verrà raggiunto il relativo accordo”. "È chiaro solo che – ha concluso - un cessate il fuoco temporaneo o permanente o una riduzione delle violenze è oggetto di negoziati tra gli stessi afghani, che sono separati dai colloqui con gli Stati Uniti”.(Rum)