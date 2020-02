Business news: Marocco, investimenti diretti esteri in calo del 46,8 per cento nel 2019

- Il flusso di investimenti diretti esteri in Marocco ha raggiunto i 18,18 miliardi di dirham (1,70 miliardi di euro) alla fine di dicembre 2019 contro i 34,16 di un anno prima, con un calo del 46,8 per cento. Lo rende noto l'Ufficio di cambio di Rabat. Il calo è dovuto alla diminuzione delle entrate degli investimenti del 29,3 per cento, combinato con un aumento delle spese del 15,8 per cento, spiegano fonti dell'Ufficio al quotidiano “Le 360”. (Res)