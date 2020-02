Business news: Algeria, Toufik Hakkar è il nuovo presidente di Sonatrach

- Il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, ha nominato Toufik Hakkar come nuovo presidente e direttore generale della compagnia nazionale per gli idrocarburi Sonatrach. Si tratta del quarto cambio al vertice della società in meno di un anno. Il 23 aprile 2019 il capo dello Stato aveva licenziato l'allora Amministratore delegato Abdelmoumen Ould Kaddour, mettendo al suo posto Rachid Hachichi. Quest'ultimo lo scorso novembre è stato rimpiazzato da Kamel Eddine Chikhi che dopo appena tre mesi lascia il ruolo ad Hakkar. Il nuovo numero uno di Sonatrach è stato in precedenza vicepresidente incaricato del settore sviluppo e commercializzazione. Sonatrach sta pagando l'instabilità politica che attraversa il paese dal 22 febbraio 2019 e sta vedendo una diminuzione della produzione significativa. Lo scorso novembre, il parlamento ha adottato la nuova legge sugli idrocarburi, entrata in vigore a gennaio, che offre vantaggi agli investitori stranieri. Il ministro dell'Energia, Mohamed Arkab, aveva detto che "Sonatrach non è in grado di effettuare le esplorazioni da sola a causa della mancanza di potenziale", pertanto "la flessibilità della legislazione fiscale sugli idrocarburi è diventata una necessità per attirare il numero maggiore di investitori". Dal 2014, la caduta del prezzo del petrolio ha avuto un impatto sull'economia. Le entrate derivanti dagli idrocarburi sono di circa 33 miliardi di dollari, mentre le spese del governo stimate sono pari a 58 miliardi di dollari. Il deficit è alimentato anche dalle riserve di valuta estera passate da 190 a 60 miliardi di dollari dal 2014 al 2019. (Ala)