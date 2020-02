Business news: Egitto, dalla Bers 82 milioni di dollari a sostegno dell'economia verde

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) sostiene le piccole imprese e gli investimenti ecologici in Egitto con un nuovo pacchetto finanziario di 82 milioni di dollari. La somma a disposizione di Qnb Al Ahli, una delle maggiori banche commerciali del paese, consiste in un prestito di 17 milioni di dollari a titolo del Green Economy Financing Facility (Geff) per l'Egitto; due prestiti fino a 54 milioni di dollari cumulativi, di cui 13,5 milioni di dollari cofinanziati dal Green Climate Fund (Gcf); un prestito fino a 11,3 milioni per le piccole imprese. Il pacchetto sarà supportato da un'assistenza tecnica di 3,1 milioni di dollari e sovvenzioni di 9,0 milioni di dollari che saranno forniti dall'Unione europea, dal conto multi-donatore Semed della Bers (Australia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Taipei, Cina e Regno Unito) e Gcf. (Cae)