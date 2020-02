Business news: Egitto, riserve estere di gennaio pari a 45,457 miliardi di dollari

- Le riserve estere dell'Egitto sono salite a 45,457 miliardi di dollari a gennaio dai 45,419 miliardi registrati nel precedente mese di dicembre. Lo ha annunciato la Banca centrale del Cairo in un comunicato ufficiale. Le riserve nette in valuta forte sono in aumento da quando le autorità fiscali hanno liberalizzato la sterlina egiziana il 3 novembre 2016, come parte dell'accordo sottoscritto con il Fondo monetario internazionale (Fmi). (Cae)