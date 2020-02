Business news: Emirati, Dubai Aerospace Enterprise sottoscrive un finanziamento di 300 milioni di dollari

- La Dubai Aerospace Entreprise (Dae) ha annunciato la firma di un accordo di finanziamento per 300 milioni di dollari con la banca Emirates Islamic e la Emirates Nbd Capital, controllata da Emirates Nbd. Il finanziamento risponderà ai futuri bisogni della Dae e segue il prestito non garantito accordato a fine gennaio dalla China Construction Bank Difc Branch e la China Construction Bank Corporation Limited, anch’esso per un valore di 300 milioni di dollari. (Res)