Business news: coronavirus, Iraq preoccupato per l'impatto su mercato petrolifero

- Il calo della domanda di greggio in Cina per gli effetti del Coronavirus è un fenomeno che desta preoccupazione in Iraq. Il mercato asiatico rappresenta uno dei principali sbocchi per il petrolio iracheno e il ministero del Petrolio ha diffuso un comunicato spiegando che sta seguendo la situazione da vicino. Secondo Assem Jihad, portavoce del dicastero, “esiste una preoccupazione giustificata tra produttori e rivenditori, data la diminuzione della domanda di greggio negli ultimi anni, che a sua volta ha portato a un calo dei prezzi del petrolio”. Jihad ha spiegato che i mercati globali sono “ossessionati” dallo “shock iniziale” della crisi del Coronavirus, i cui effetti tuttavia possono “gradualmente svanire conoscendo meglio l'entità del suo reale impatto e trovando soluzioni efficaci da parte delle autorità interessate”. Il portavoce iracheno ha spiegato che potrebbe volerci del tempo prima che la Cina contenga la crisi e ripristino la situazione alla normalità. “La Cina è un grande consumatore e importatore dei prodotti petroliferi asiatici e internazionali. E’ una forza economica globale e influente da non sottovalutare”, ha proseguito Jihad. Un eventuale calo della domanda di petrolio greggio in Cina e in altri mercati “è fonte di preoccupazione perché porterà sicuramente a un surplus” di greggio. A tal riguardo, Baghdad ha spiegato di essere in constante contatto con i membri dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e con il gruppo Opec+. Una riunione del Comitato tecnico si riunirà a Vienna proprio per discutere delle implicazioni dell'impatto del Coronavirus sulla domanda mondiale di greggio: le conclusioni e le raccomandazioni verranno poi sottoposte alla prossima riunione ministeriale prevista del cartello petrolifero. (Irb)