Business news: Siria, compagnia aerea venezuelana Conviasa riprenderà a marzo voli per

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- DamascoLa compagnia di bandiera venezuelana Conviasa riprenderà in marzo i voli da Caracas per Damasco. Lo ha affermato il direttore dell’Ente per l’aviazione civile siriano, Basem Mansour. Attualmente volano nello spazio aereo siriano solo alcune compagnie mediorientali e nordafricane come la libanese Mea o le linee aeree libiche. (Res)