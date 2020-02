Business news: Sudafrica, gruppo Vodacom lancerà servizi 5G entro il 2020

- Il gruppo Vodacom, la prima azienda di telecomunicazioni del Sudafrica, prevede di iniziare ad offrire servizi di telefonia mobile 5G nel mercato sudafricano entro quest'anno grazie a un recente accordo di roaming con Liquid Telecom. Lo ha annunciato l'amministratore delegato di Vodacom, Shameel Joosub. “Essendo stata la prima rete a lanciare commercialmente il 5G in Africa attraverso Vodacom Lesotho, prevediamo di poter lanciare servizi di 5G in Sudafrica quest'anno”, ha dichiarato Joosub in una nota. “Ciò sarà possibile grazie a un recente accordo di roaming con Liquid Telecom, poiché lo spettro 5G è in gran parte non ancora assegnato in Sudafrica”, ha aggiunto. Il mese scorso Liquid Telecom ha annunciato che avrebbe lanciato il primo servizio di roaming all'ingrosso di quinta generazione (5G) in Sudafrica all'inizio del 2020, utilizzando la sua quota dello spettro di 3,5 gigahertz (GHz) e consentendo agli operatori di rete mobile di avere libero accesso alla nuova rete. Sebbene l'operatore di telefonia mobile Rain abbia lanciato la prima rete commerciale 5G wireless fissa in alcune parti di Johannesburg e Tshwane nel 2019, Vodacom – controllata di Vodafone –sarà il primo operatore storico a offrire servizi commerciali mobili 5G in tutto il paese. (Res)