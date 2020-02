Business news: Kenya, rendimento settore privato in calo a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rendimento del settore privato in Kenya è diminuito a gennaio, danneggiato dalla bassa domanda delle famiglie e dal maltempo che ha rallentato la produzione in molte aziende. Lo dice l'indice Markit Stanbic della Banca centrale del Kenya in un sondaggio effettuato presso un campione di piccole e medie imprese keniote e i cui risultati sono stati diffusi sui media locali. Secondo i dati forniti l'indice, che misura il livello di produzione e dei servizi nel settore privato, è sceso a 49,7 punti a gennaio da 53,3 a dicembre, in una classifica dove i valori superiori a 50 sono da interpretare come specchio di crescita economica. "I livelli di attività complessivi si sono fortemente contratti all'inizio dell'anno, dal momento che la mancanza di denaro nelle famiglie ha portato a una pressione della domanda", si legge nel rapporto conclusivo, nelle quali si accenna inoltre alle "cattive condizioni meteorologiche" come freno alla produzione nel periodo considerato. A gennaio il ministero delle Finanze ha dichiarato che la crescita economica keniota ha rallentato lo scorso anno al 5,6 per cento rispetto alla precedente stima del 6 per cento e rispetto al 6,3 per cento registrato nel 2018. Le autorità di Nairobi prevedono per l'anno in corso una crescita del 6,1 per cento, mentre la Banca centrale la stima al 6,2 per cento. (Res)