Business news: Nigeria, Buhari annuncia nuova politica rilascio visti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, ha annunciato l'avvio di una nuova politica per il rilascio dei visti, sulla base di una tecnologia biometrica che permetterà alle autorità di ricavare informazioni sul titolare del documento ed effettuare le necessarie verifiche di sicurezza in un database connesso. "Questa nuova politica contribuirà a migliorare il nostro ambiente imprenditoriale, ad attirare investimenti diretti esteri, ad incentivare il turismo e a migliorare l'integrazione africana, senza compromettere la sicurezza nazionale e la nostra integrità territoriale", ha scritto su Twitter il capo dello Stato nell'annunciare la misura. Fra le principali novità contenute nel provvedimento figura l'abolizione dell'obbligo, per chi intende recarsi in Nigeria, di inviare una richiesta di visto preventiva all'ambasciata nigeriana del loro paese. Buhari si è detto convinto che il cambiamento burocratico sarà una spinta al "raggiungimento del nostro obiettivo, che è quello di costruire un'economia competitiva a livello globale, contribuendo ad attirare innovazione, competenze e conoscenze specializzate dall'estero, per integrare quelle disponibili localmente. Stiamo inviando un messaggio al mondo che la Nigeria è aperta al commercio", ha concluso Buhari. (Res)