Business news: Sudafrica, Merkel offre sostegno della Germania per rinnovo settore energetico

- A Pretoria, dove si trovava in visita, il cancelliere tedesco Angela Merkel ha offerto al Sudafrica il sostegno della Germania nel rinnovo del proprio settore energetico, “che dipende per quasi il 90 per cento dalle centrali elettriche a carbone” e presenta un'infrastruttura “fatiscente”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Merkel ha, inoltre, proposto che la Germania appoggi il Sudafrica nello sviluppo del settore delle energie rinnovabili. Infine, il cancelliere tedesco ha auspicato un rafforzamento dei rapporti economici tra i due paesi. Oggi pomeriggio Merkele Ramaphosa hanno co-presieduto il business forum Sudafrica-Germania a Pretoria. “Le nostre relazioni bilaterali hanno una forte focalizzazione economica, che è reciprocamente vantaggiosa. Il commercio bilaterale sta crescendo, la nostra bilancia commerciale si sta restringendo e beneficiamo della presenza di circa 600 aziende tedesche in Sudafrica”, ha dichiarato Ramaphosa in quel frangente. Successivamente i due leader hanno visitato lo stabilimento Bmw di Rosslyn, sobborgo di Pretoria, dove hanno assistito alla consegna dei veicoli del colosso automobilistico tedesco. La visita della Merkel fa seguito a quella effettuata a Città del Capo dal presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier nel novembre 2018. (Res)