Azerbaigian: aperte le urne per le elezioni parlamentari anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 5,3 milioni i cittadini azerbaigiani chiamati a votare oggi per le elezioni parlamentari anticipate in Azerbaigian. Come annunciato dal presidente della Commissione elettorale centrale, Mazahir Panahov, nella conferenza stampa organizzata ieri 8 febbraio, i candidati per 125 seggi che compongono il Milli Majlis, il parlamento monocamerale di Baku, sono 1.314. Di questi, “246 sono stati candidati da 19 partiti politici, mentre 1.057 sono candidature indipendenti e undici provengono da gruppi d’iniziativa. Il 21 per cento dei candidati sono donne e il 79 per cento sono uomini, un numero ancora basso ma in crescita rispetto alle consultazioni svoltesi nel 2015”, ha spiegato Panahov. “Nel paese sono stati dislocati 5.426 seggi permanenti e 215 temporanei e sono tutti pronti a ricevere gli elettori che vorranno esprimere la loro preferenza”, ha aggiunto il presidente della Cec. (segue) (Les)