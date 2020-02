Azerbaigian: aperte le urne per le elezioni parlamentari anticipate (3)

- Come spiegato da Panahov, le elezioni parlamentari azerbaigiane saranno monitorate da “883 osservatori internazionali e oltre 77 mila locali”. “Come mezzo aggiuntivo per garantire la trasparenza, sono state installate webcam in mille seggi elettorali che coprono l'intera geografia del paese. Ciò consentirà agli utenti di Internet in qualsiasi parte del mondo di seguire il processo elettorale, il conteggio dei voti e i dati forniti online dall’inizio alla fine della giornata elettorale attraverso il sito web della Cec, senza alcuno status di osservatore e senza doversi recare in Azerbaigian”, ha spiegato il presidente Panahov. Tre associazioni gestiranno, invece, gli exit poll: l’istituto francese Opinion Way, l’organizzazione statunitense Arthur J. Finkelstein & Associates in collaborazione con Citizens' Labor Rights Protection League; e infine il centro di monitoraggio Rey, con sede proprio in Azerbaigian. (Les)