Azerbaigian: presidente Aliyev vota alle parlamentari, affluenza al 12,57 per cento

- Il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev ha votato al seggio numero 6 di Baku alle elezioni parlamentari anticipate. Il capo dello Stato si è recato al seggio accompagnato dalla first lady e vicepresidente del paese caucasico, Mehriban Aliyeva. Stando a quanto si apprende, nonostante le difficili condizioni climatiche della giornata l'affluenza alle ore 10 locali (le 7 in Italia) si è attestata al 12,57 per cento. (Les)