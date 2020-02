Business news: India, aumentano gli investimenti nelle start-up che offrono servizi B2B

- La start-up indiana Zetwerk, fondata nel 2018, ha ottenuto finanziamenti da Innoven Capital, società specializzata nel venture debt, il finanziamento del debito per il capitale operativo o le spese in conto capitale di nuove imprese. Questi fondi serviranno per soddisfare le sue esigenze di crescita ed espandere la sua presenza in India per offrire servizi ai produttori di apparecchiature originali (Oem) e alle imprese titolari di appalti di ingegneria, approvvigionamento materiali e costruzione (Epc). "Siamo concentrati sull'approfondimento delle nostre capacità e sull'ampliamento della nostra base di fornitori mentre costruiamo una piattaforma di livello mondiale per i servizi di produzione", ha dichiarato Amrit Acharya, cofondatore e amministratore delegato di Zetwerk. (Inn)