Business news: Vietnam, società di e-commerce Leflair interrompe temporaneamente operazioni locali

- La startup di e-commerce Leflair, fondata nel 2015 e con sede in Vietnam, che si occupa di rendere i prodotti di alta gamma per la bellezza, la casa e la moda più accessibili e convenienti, ha temporaneamente sospeso le sue operazioni locali, mentre cerca di apportare modifiche alla sua struttura aziendale, ha dichiarato il co-fondatore e amministratore delegato della società Loic Gautier. Per mantenere la qualità del suo servizio e sostenere il suo tasso di crescita, Gautier ha affermato che sono necessari molti finanziamenti. "Con i nostri attuali ricavi in Vietnam, occorrerebbero maggiori finanziamenti che non siamo riusciti a trovare nel contesto attuale e per la nostra geografia", ha spiegato. Con questa sospensione delle attività, l’e-commerce prevede di fare un passo indietro e ricostruire il suo modello operativo. Nel frattempo, la startup ha dichiarato che manterrà attive le sue operazioni a Singapore e nelle Filippine. (Fim)