Business news: Egitto perfezionerà contratti interconnessione elettrica con l'Arabia Saudita il 30 maggio

- Il governo egiziano dovrebbe concludere i contratti per l’interconnessione elettrica con l'Arabia Saudita il 30 maggio. Lo ha riferito il presidente della Società egiziana di trasmissione di elettricità (Eetc), citato dall’agenzia di stampa governativa “Mena”. "La rete di interconnessione elettrica Egitto - Arabia Saudita sarà la più grande nella regione araba. Includerà una linea elettrica aerea in entrambi i paesi che saranno collegati tramite un cavo marittimo nel Golfo di Aqaba, oltre a impianti di trasmissione per scambiare circa 3.000 megawatt di energia elettrica", ha dichiarato Mashali. Il progetto collega due reti elettriche in Egitto e in Arabia Saudita su una corrente continua di 500 kilovolt di capacità dalla stazione di Badr alla stazione di East Medina, passando per la stazione di Tabuk in Arabia Saudita per una distanza di 1.300 chilometri, di cui 820 in Arabia Saudita e 480 in Egitto. Il progetto avrà un costo stimato di circa 2 miliardi di dollari. (Cae)