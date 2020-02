Business news: Emirati, Dubai Economy e Amazon discutono cooperazione per la trasformazione digitale

- Il direttore generale di Dubai Economy, Sami al Qamzi, e il vicepresidente per le politiche globali di Amazon, Michael Punke, hanno discusso dello sviluppo di sinergie per la digitalizzazione. Secondo quanto riferito in una nota di Dubay Economy, l’esperienza e le conoscenze di Amazon sarebbero di notevole beneficio per i progetti di trasformazione digitale in senso strategico a Dubai e in tutti gli Emirati. (Res)