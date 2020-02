Business news: Etiopia, premier Ahmed inaugura diga Genale Dawa III

- Il premier etiope Abiy Ahmed ha partecipato all’inaugurazione della diga idroelettrica Genale Dawa III. La diga, riferisce l’emittente “Fbc”, è stata realizzata per un valore di 451 milioni di dollari da China Gezhouba Group Company Limited (Cggc) lungo il corso del fiume Dawa, nel sud-est dell'Etiopia, e ha una capacità installata di 254 megawatt (Mw). Lanciata nel 2010, la diga è alta 110 metri e lunga 426 metri e ha la capacità di contenere fino a 2,5 miliardi di metri cubi di acqua. Inaugurando il progetto, il premier Ahmed si è congratulato con tutti coloro che hanno contribuito a rendere il progetto un successo, sottolineando che oltre a generare energia, la diga servirà per lo sviluppo dell'irrigazione. Ahmed ha inoltre annunciato il piano del governo per la costruzione della diga idroelettrica Genale Dawa VI, che secondo lui richiederà non meno di un miliardo di dollari. Il progetto, ha aggiunto il premier, ha già attirato molti investitori stranieri, ma l'interesse del governo è quello di costruirlo in joint venture con investitori locali. Secondo il ministro delle Risorse idriche, dell'irrigazione e dell'energia, Seleshi Bekele, il progetto fornirà un proprio contributo per aumentare l'accesso delle persone all'elettricità, che attualmente ammonta al 45 per cento. L'attuale produzione di energia dell'Etiopia è stimata in 4.400 Mw, ma sono in corso dei lavori per generare ulteriori 7.300 Mw dalla Grande diga della rinascita etiope (Gerd) – che dovrebbe entrare in funzione nel 2023 – e dalla diga di Koysha. (Res)