Business news: Repubblica Centrafricana, russa Arli Spetstechnika interessata a investire nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia russa Arli Spetstechnika, attiva nella produzione e nel design di equipaggiamento per artificieri (Eod – Explosive ordinance disposal), sta valutando la possibilità di investire nell’estrazione di oro nella Repubblica Centrafricana. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa “Sputnik” il direttore generale della compagnia, Arkadij Livshitz, aggiungendo che “in ogni caso è improbabile che ci occuperemo direttamente di organizzare i lavori di estrazione”. “Stiamo valutando se partecipare ad una serie di progetti in qualità di investitori”, ha spiegato, aggiungendo che ci sono già alcune compagnie russe presenti nel paese. “In ogni caso è ancora troppo presto per parlare dell’effettivo avvio di nuovi progetti: ci troviamo ancora nella fase delle discussioni”, ha aggiunto Livshitz. (Rum)