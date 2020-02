Business news: Emirati annunciano nuova scoperta a gas tra Dubai e Abu Dhabi

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato la scoperta di 80 mila miliardi di piedi cubi standard di gas nelle aree di Saih al Sidirah e Jebel Ali, rispettivamente negli emirati di Abu Dhabi e Dubai. Questa nuova scoperta rafforza l'obiettivo del paese di raggiungere l'autosufficienza nel settore del gas. L'annuncio è stato fatto durante la firma di un accordo di cooperazione strategica tra Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) e Dubai Supply Authority (Dusup) per continuare a esplorare e sviluppare le risorse di gas di superficie nel progetto chiamato "Jebel Ali”. Alla firma dell’accordo hanno partecipato l’emiro di Dubai, Mohammed bin Rashid al Maktoum, e il principe ereditario dell’emirato di Abu Dhabi Mohamed bin Zayed al Nahyan. La scoperta è stata effettuata in un'area di 5.000 chilometri quadrati tra gli Emirati di Dubai e Abu Dhabi. Secondo quanto riferisce la stampa emiratina, Adnoc ha realizzato dieci pozzi di esplorazione e valutazioni, andando per la prima volta ad esplorare le risorse di idrocarburi dell’emirato di Dubai. (Res)