Business news: Rebecchini (Cbrel) a "Nova", da coronavirus rischio impatto su anno cultura Italia-Cina 2020

- Possibili ricadute anche in Italia dall'emergenza coronavirus sui flussi turistici in arrivo dalla Cina. E' la preoccupazione espressa ad "Agenzia Nova" da Onorio Rebecchini, presidente del Convention bureau di Roma e Lazio (Cbrel) a margine della conferenza stampa di presentazione a Roma dell'Ufi Global Ceo summit. "Purtroppo - ha affermato Rebecchini - come Italia stiamo perdendo l’opportunità di sviluppo rappresentata dall'anno della cultura e del turismo Italia-Cina 2020 a causa dell’emergenza coronavirus, che ha già avuto i suoi effetti a febbraio durante il capodanno cinese e probabilmente anche i prossimi sei mesi saranno critici per quanto riguarda il turismo 'leisure'. Ma con la nostra tipologia, il turismo 'business', siamo in grado di prevedere un impatto minore, anche perché la stagione fieristica va da aprile a settembre e speriamo che per allora l’emergenza si sia risolta". Per Rebecchini inoltre "in Cina le grandi aziende si stanno già attrezzando negli eventi business considerati cruciali incaricando interlocutori locali di rappresentarle". (Rin)