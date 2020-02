Business news: Marocco, Bers eroga linea di credito da 20 milioni per investimenti "green"

- Le piccole e medie imprese (Pmi) del Marocco beneficeranno di una linea di credito della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) del valore di 20 milioni di euro a favore di Crédit du Maroc dedicata agli investimenti verdi e allo sviluppo di catene del valore. Lo ha riferito la stessa Bers in un comunicato. I fondi saranno estesi come prestiti secondari alle società locali che intendono investire in misure di efficienza energetica. Le soluzioni ad alta efficienza energetica aiuteranno le Pmi ad aumentare la loro competitività e ad accedere a nuovi mercati. L'Unione europea (Ue) e il Fondo verde per il clima (Gcf) stanno fornendo sovvenzioni per contribuire a promuovere e attuare la linea di credito. La promozione di economie più verdi è una priorità per la Bers. In Marocco, la Banca ha una storia di successo nell'implementazione di linee di credito per l'efficienza energetica come il Marocco Sustainable Energy Financing Facility. Il Marocco è uno dei membri fondatori della Bers e nel 2012 è diventato un paese operativo. Fino ad oggi, la Banca ha investito circa 2 miliardi di euro nel paese attraverso 60 progetti. (Res)