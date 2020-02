Business news: Libano, le banche rafforzano la stretta sui prelievi in dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune tra le maggiori banche del Libano hanno ulteriormente abbassato il limite di prelievo mensile in dollari per i loro correntisti. Lo riferisce il quotidiano libanese “The Daily Star”. Limiti a questo genere di operazioni erano in vigore sin dallo scorso settembre ed erano lasciati quantificare ai singoli istituti di credito. Dall’inizio di febbraio, alcune banche hanno ulteriormente abbassato il massimale di prelievo mensile a seicento dollari per fare fronte alla penuria di valuta straniera. (Res)