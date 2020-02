Business news: India, banca centrale lascia tassi invariati e prevede crescita del sei per cento nel 2020-21

- Il Comitato di politica monetaria della Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale indiana, ha concluso la sesta riunione bimestrale dell’anno fiscale 2019-20 lasciando invariati i tassi di interesse, correggendo al rialzo le previsioni di inflazione e mantenendo un orientamento “accomodante” per rilanciare la crescita. Stando al comunicato emesso alla fine della riunione, l’economia dovrebbe crescere del sei per cento nell’anno 2020-21 (che inizierà ad aprile) mentre è stata confermata la stima del cinque per cento per l’esercizio in corso. Secondo il giudizio del Comitato persistono rischi di ribasso per l’economia globale, soprattutto a causa dell’epidemia di coronavirus, i cui effetti sono ancora di difficile valutazione. Tuttavia, lo spazio di azione disponibile per la politica monetaria è ampio e la banca centrale ha molti strumenti a disposizione. (Inn)