Business news: Cina, Banca centrale inietta 57 miliardi di dollari nel sistema bancario

- La Banca centrale cinese ha iniettato 400 miliardi di yuan (circa 57 miliardi di dollari) nel sistema bancario. L'iniziativa mira a fornire liquidità nel contesto dell'emergenza dovuta all'epidemia di coronavirus, ha spiegato l'istituto di credito. Secondo Lian Weiliang, vicecapo della Commissione per lo sviluppo e la riforma, l'epidemia da coronavirus avrà un impatto temporaneo sull'economia cinese, mentre i fondamentali economici del paese per la crescita a lungo termine rimangono invariati. "Siamo pienamente fiduciosi nella nostra capacità di ridurre al minimo l'impatto dell'epidemia sull'economia", ha dichiarato Lian. La crisi sanitaria ha frenato settori come i trasporti e il turismo, ma una rapida crescita ha interessato settori come lo shopping online, le imprese alimentari e di intrattenimento, ha aggiunto Lian. (Cip)