Business news: Cina, governo annuncia tagli ai prezzi al dettaglio di benzina e diesel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha annunciato che taglierà i prezzi massimi al dettaglio per la benzina di 420 yuan (60,07 dollari) per tonnellata e diesel di 405 yuan (57,74 dollari). Lo ha dichiarato la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma cinese. Secondo un rapporto della stampa internazionale, i tagli rappresenteranno circa il cinque per cento sui prezzi della benzina e del diesel, in base ai prezzi del carburante che la commissione ha pubblicato sul suo sito web. (Cip)