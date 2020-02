Business news: India, bilancio per la difesa oltre 59 miliardi di euro pensioni incluse

- Nella legge di bilancio per l’anno fiscale 2020-21 (che inizierà ad aprile) proposta sabato primo febbraio al parlamento dal ministro delle Finanze dell’India, Nirmala Sitharaman, sono previsti 3.375,53 miliardi di rupie (42,6 miliardi di euro) per la difesa, su un totale di 30.422,3 miliardi di rupie (384 miliardi di euro circa). Ai fondi allocati vanno aggiunti 1.338,25 miliardi di rupie (16,89 miliardi di euro) per la spesa previdenziale della difesa, per una somma di 4.713,78 miliardi di rupie (59,5 miliardi di euro), pari al 15,49 per cento del totale. Tra i finanziamenti, 1.185,55 miliardi di rupie (14,96 miliardi di euro) sono destinati a spese in conto capitale per le forze armate, le organizzazioni e i dipartimenti del ministero della Difesa e la modernizzazione. Il ministro della Difesa, Rajnath Singh, inoltre, ha annunciato che un fondo sarà dedicato alla promozione delle esportazioni dell’industria della difesa all’estero; a questo proposito la “diplomazia della difesa” sarà rafforzata con la nomina di una decina di nuovi attaché militari. (Inn)