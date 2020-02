Business news: Indonesia-Singapore, incontro tra presidenti per rafforzare partenariato strategico

- Gli sforzi continui per rafforzare le relazioni tra Singapore e Indonesia sono necessari nell'attuale clima di incertezza economica globale. Lo ha dichiarato la presidente di Singapore Halimah Yacob, parlando in una conferenza stampa congiunta con l'omologo indonesiano Joko Widodo, tenutasi all'Istana di Bogor. Nell'affermare la relazione "profonda e di lunga data" tra i due paesi che dura da oltre 50 anni, Halimah ha messo in evidenza diverse aree di cooperazione tra cui l'economia, lo sviluppo delle risorse umane e i legami tra le persone. Nelle sue osservazioni, il presidente Joko ha ribadito gli stretti legami tra i due paesi e ha ringraziato Singapore per il suo continuo sostegno all'Indonesia. L'accordo aggiornato, entrato in vigore per la prima volta nel 1991, ridurrà l'aliquota della ritenuta per royalties e utili delle filiali. (Fim)