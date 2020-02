Business news: Coronavirus: il Vietnam ritarda le esportazioni agricole verso la Cina

- Il settore agricolo del Vietnam è stato il più colpito dal coronavirus. È quanto ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale Nguyen Xuan Cuong alla conferenza per promuovere il commercio e lo sviluppo della produzione agricola. Il commercio del Vietnam verso la Cina rappresenta circa il 22-24 per cento del fatturato totale delle esportazioni. Il coronavirus avrebbe un impatto negativo specialmente sul commercio di frutti del drago e anguria, ma anche i prodotti lattiero-caseari sono in stallo. Per quanto riguarda i frutti di mare, gli importatori cinesi hanno rinviato l'entrata merci fino a quando il governo cinese non rilascerà ulteriori informazioni. Il vicepresidente del comitato popolare della provincia di Lang, Son Nguyen Cong Truong, ha raccomandato alle imprese e alle associazioni di ridurre al minimo i prodotti destinati all'esportazione. (Fim)