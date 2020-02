Business news: analisti, economia cinese ha grande capacità di resilienza

- Gli analisti del settore affermano che il calo dell'indice Pmi manifatturiero Caixin/Markit della Cina è entro le aspettative e l'economia cinese ha ancora una grande resilienza in mezzo all'epidemia da coronavirus. Secondo quanto riferito dal quotidiano cinese "Global Times", l'indice Pmi manifatturiero Caixin/Markit cinese è sceso di 0,7 punti percentuali a 51,8 in gennaio, il più basso da novembre 2019. Hong Tao, direttore dell'Istituto di affari economici della Beijing Technology and Business University, ritiene che l'indice Pmi è ora al suo livello più basso in quattro mesi, ma è normale e nelle aspettative. "Sebbene avrà un impatto sui consumi, sulle costruzioni, sulle importazioni e sulle esportazioni nel loro insieme a causa del nuovo focolaio di coronavirus, l'impatto dell'epidemia sull'economia cinese sarà solo a breve termine e parziale", ha detto Hong. (Cip)