Business news: Coronavirus, Donà (Università Xi'an Jiaotong-Liverpool), probabili ripercussioni su economia cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo trimestre 2020 della Cina può considerarsi perso: su dodici mesi è possibile che ci siano delle ripercussioni sull'economia cinese. Lo ha spiegato in una intervista ad "Agenzia Nova" Roberto Donà, preside aggiunto per le relazioni aziendali della Scuola internazionale di Business di Suzhou presso l'Università Xi'an Jiaotong-Liverpool. In merito alle ricadute sull'economia cinese dovute alla diffusione dell'epidemia da coronavirus, al momento, spiega Donà, è impossibile fare stime certe: "I consumi sono andati. Non compri improvvisamente tutte le macchine che non hai comprato nel primo trimestre. Se fossi in un'azienda e vedessi che nel consuntivo del 2019 abbiamo incassato mille, metterei a budget per il 2020 un 750 (25 per cento in meno), e così dimostri di essere prudente. Ogni stima in questo momento è fatta così, a spanne". (Cip)