Riforme: sit-in Radicali davanti sede Rai a Roma, "più informazione su taglio parlamentari" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'iniziativa di oggi ha partecipato anche Irene Testa, tesoriere del Partito Radicale, che ha ribadito: "Sul taglio dei parlamentari non si è fatta la minima informazione: non se ne è parlato durante il dibattito in Aula, né durante la raccolta firme che ha consentito di indire per il 29 marzo il referendum. Quindi, i cittadini, ad oggi, non sono a conoscenza di cosa prevede questa riforma. Noi - ha aggiunto Testa - pensiamo che il cittadino può scegliere se bene o no ridurre la rappresentanza, ascoltando le parti, per capire se è vero che il risparmio è di un milione di euro, come sventolato, oppure se è vero che si risparmierà 50 milioni, che equivale a una tazzina di caffè all'anno. Dunque, noi riteniamo che le battaglie populiste abbiano vita fino a un certo punto, perché, alla fine, chi paga le conseguenze di queste battaglie demagogiche non sono altro che i cittadini. Quindi - ha concluso Testa - il dibattito è fondamentale per fare in modo che l'opinione pubblica sia informata". (Rer)