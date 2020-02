Business news: Mongolia, riserve in valuta estera aumentate del 22,5 per cento nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve mongole in valuta estera sono aumentate del 22,5 per cento su base annua nel 2019, secondo quanto riferito da un rapporto pubblicato dalla Banca della Mongolia, la banca centrale. Secondo il rapporto, le riserve in valuta estera del paese ammontavano a 4,35 miliardi di dollari alla fine dello scorso anno, il massimo storico, effetto di varie misure adottate per garantire la stabilità economica. La banca centrale ha dichiarato di voler aumentare le riserve di almeno 6,5 miliardi di dollari a medio termine: si ritiene che riserve sufficienti in valuta estera siano vitali per garantire la stabilità economica. (Cip)