Business news: coronavirus, Opec annuncia possibile riduzione produzione petrolifera

- L'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e i suoi partner stanno considerando un'ulteriore riduzione della produzione di 500 mila barili al giorno. Lo riferiscono fonti vicine al dossier citate dal sito "al Iqtisadiya". La decisione sarebbe causata anche dalla diffusione del coronavirus in Cina e dalla conseguente diminuzione della domanda di greggio stimata dagli esperti in almeno 250 mila barili in meno al giorno per i primi tre mesi del 2020. (Res)