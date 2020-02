Business news: Vietnam, il settore doganale vorrebbe raccogliere 14,6 miliardi di dollari nel 2020

- Il Dipartimento generale delle dogane del Vietnam spera di raccogliere, quest'anno, 14,6 miliardi di dollari per il bilancio dello Stato con un aumento su base annua del 12,5 per cento. L'obiettivo sarebbe difficile da raggiungere, in quanto nuovi accordi di libero scambio colpirebbero molti prodotti con aliquote d'importazione ridotte allo zero per cento. L'anno scorso il Dipartimento ha rafforzato le misure per combattere la perdita di entrate come l'ispezione e l'esame delle imprese, nonché l'esame dei casi di esenzione e riduzione fiscale e ha inoltre aumentato i controlli sul prezzo delle importazioni e delle esportazioni. (Fim)