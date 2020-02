Kosovo-Serbia: premier Kurti, da inviato Usa Grenell nuova energia a dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impegno dell’inviato speciale Usa sul dialogo fra Serbia e Kosovo, Richard Grenell, sta dando nuova energia al processo per la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina. Lo ha detto il neo primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, in un’intervista all’emittente “Radio Free Europe”. "Credo che l'impegno dell'ambasciatore degli Stati Uniti a Berlino abbia dato una nuova energia al processo di dialogo", ha affermato Kurti. “L'ambasciatore degli Stati Uniti a Berlino ritiene che la chiave di un accordo siano gli investimenti economici nella regione. Non nego che un accordo tra Kosovo e Serbia aiuterebbe la prospettiva di sviluppo economico nella regione, ma come primo ministro della Repubblica del Kosovo, in quanto vincitore delle elezioni incentrato su un programma sulla ripresa economica, credo che non si debba trascurare tre fattori importanti”, ha aggiunto. Il premier di Pristina ha inoltre dichiarato che il suo esecutivo intende abolire la misura dei dazi sulle merci serbe ma solo in un’ottica di “reciprocità”. "Non è che rimuoveremo le tariffe senza introdurre reciprocità, ma introdurremo reciprocità e quindi aumenteremo i dazi", ha spiegato il capo di governo. "Per noi è inaccettabile non avere simmetria nelle nostre relazioni", ha sottolineato Kurti. "Riteniamo che questo sia un principio salutare per relazioni costruttive, bilaterali e di vicinato", ha concluso. (segue) (Kop)