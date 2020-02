Giustizia: Nevi (FI), governo dia risposte su palazzo Giustizia di Terni

- Oggi, insieme al coordinatore regionale di Forza Italia Umbria, Andrea Romizi, prima della conferenza stampa di presentazione delle iniziative di Forza Italia Terni contro la riforma della prescrizione, abbiamo avuto un confronto molto utile con il presidente dell'Ordine degli Avvocati e il presidente della Camera Penale, entrambi della sezione di Terni, per affrontare il tema che interessa il funzionamento dei servizi della giustizia qui sul territorio. Lo afferma in una nota Raffaele Nevi, deputato di Forza Italia. "Nei prossimi giorni - continua Nevi - presenterò un'interrogazione al ministro della Giustizia per sapere i tempi di realizzazione del Palazzo di Giustizia a Terni che dovrà essere collegato al Tribunale, completando una cosiddetta 'cittadella giudiziaria'. Presenterò anche un'interrogazione per chiedere al governo di rivedere la pianta organica dei giudici di pace. Attualmente a Terni sono in servizio tre giudici a fronte di una necessità di dodici. Questo non fa altro che ingolfare il sistema della giustizia". conclude Nevi.(Com)