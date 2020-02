Coronavirus: Zoffili (Lega), tutte le opzioni in campo, compresa sospensione Schengen

- Sarà un appuntamento cruciale quello che vedrà il ministro della Sanità, Roberto Speranza, relazionare martedì 11 Febbraio alle ore 14.30 presso Palazzo San Macuto sulle misure in campo per contenere l' epidemia del Coronavirus. Un'audizione richiesta dal Comitato Bicamerale Schengen, Europol e Immigrazione non solo per monitorare sullo stato attuale delle iniziative governative, ma anche per valutare se riccorrano le condizioni per procedere ad una temporanea sospensione dell'accordo di libera circolazione europea al fine di poter controllare con maggior efficacia dal punto di vista sanitario ogni ingresso nel nostro Paese. Lo afferma Eugenio Zoffili, deputato della Lega e presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di Immigrazione. "È molto importante che sulla sicurezza e la salute dei cittadini italiani tutte le forze politiche mettano da parte le proprie divisioni e guardino concretamente a cosa può agevolare i controlli fondamentali per poter uscire al più presto da questa emergenza", nota Zoffili.(Com)