Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore al Turismo, Roberta Guaineri, inaugura lo stand del Comune di Milano alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, in programma a Milano dal 9 all'11 febbraio.Fieramilanocity - stand nel Padiglione 3 (B23-B29-C22-C28), viale Scarampo (ore 11.00)REGIONEL'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Lara Magoni, e il sottosegretario alla Presidenza con delega ai Rapporti con le Delegazioni Internazionali, Alan Christian Rizzi, inaugurano lo stand di Regione Lombardia alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, in programma a Milano dal 9 all'11 febbraio.Fieramilanocity - area Eventi Regione Lombardia, Padiglione 3 - stand C17, C25, G16 e G24, viale Scarampo (ore 13.15)Alla BIT evento 'Il Pirata - Progetto Pantani', in cui viene presentato il progetto di installazione di una statua alta 6 metri dedicata al grande ciclista, da posizionare a 1.800 metri di altezza in località Plan di Monte Campione, in Valle Camonica/BS. Presenti l'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia Lara Magoni, Tonina Belletti, mamma di Marco Pantani, e Serena Boschetti, responsabile Fondazione Marco Pantani e nipote del campione.Fieramilanocity - area Eventi Regione Lombardia, Padiglione 3 - stand C17, C25, G16 e G24, viale Scarampo (ore 15.30)VARIEPresidio della Lega di Milano al mercato di viale Puglie con il commissario provinciale di Milano Stefano Bolognini, l'europarlamentare Silvia Sardone, il consigliere regionale Massimiliano Bastoni, il presidente del Municipio 4 Paolo Bassi, il gruppo consiliare di Municipio 4, cittadini ed aderenti al gruppo Lega Giovani Milano.Viale Puglie angolo via Tertulliano (ore 10.00)Taglio del Nastro di BitMilano 2020 - Borsa Internazionale del Turismo alla presenza del Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Lorenza Bonaccorsi, dei rappresentanti istituzionali di Regione Lombardia e Comune di Milano del Corpo Consolare di Milano e della Lombardia.Tower Lounge di Fieramilanocity, ingresso da Gate Colleoni 4, padiglione 4 - lato MICO (ore 11.30)Dibattito sul secondo posto che Lonely Planet ha riconosciuto alle Marche nel "Best in Travel 2020" con Luca Ceriscioli, presidente Regione Marche, Giovanni Bastianelli, direttore generale ENIT, e Angelo Pittro, Direttore Lonely Planet Italia.Fieramilanocity - Stand Regione Marche (ore 11.15)Il governatore della Regione Basilicata, Vito Bardi, partecipa al dibattito "Ten Good reasons to come to Basilicata",Fieramilanocity - Stand Regione Basilicata, Pad. 3 C49 C53 (ore 12.30)Il presidente della Sicilia, Nello Musumeci, partecipa alla presentazione de "La fiera Mediterranea del Cavallo".Fieramilanocity - Stand Regione Sicilia, Pad 3. C7C15 F06F14 (ore 12.30) (Rem)