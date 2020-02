Pa: Pasquali (Sir) non usare imprese come bancomat su sanità

- I dati della Cgia sui debiti della Pa evidenziamo come le imprese siano spesso considerate dei bancomat dalle amministrazioni periferiche e centrali. Soprattutto le piccole imprese finiscono così in una morsa finanziaria, strette tra ritardi nei pagamenti da commesse pubbliche e la rigidità del sistema creditizio. Lo afferma il presidente di Sistema Impresa Roma (Sir), Francesco Pasquali, in merito ai ritardi nei pagamenti della Pa. "Alcuni ritardi sono davvero significativi, specie nell'ambito sanitario come nel caso delle Asl della Regione Lazio, sebbene siano lontane dalle pessime performance della Asl Napoli 1 Centro che impiega circa 6 mesi (169 giorni) per il pagamento ai fornitori. Di certo l'uscita dal commissariamento della Regione Lazio - conclude il presidente di Sistema Impresa Roma - vedrà al primo posto, insieme alle assunzioni del personale socio-sanitario e allo sblocco dei fondi per gli hospice, il pagamento dei debiti verso le imprese del comparto sanitario, così da riportare il giusto equilibrio attraverso tempi ragionevoli nel pagamento delle prestazioni e delle forniture sanitarie". (Com)