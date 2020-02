Egitto: media arabi, giovane ricercatore in carcere per incitamento al rovesciamento del governo

- La procura della città di Mansoura, nel sud dell’Egitto, ha deciso questa sera di trattenere in carcere il ricercatore egiziano Patrick George Zaki, studente del master Gemma presso l’Università di Bologna, per 15 giorni con l’accusa di “incitamento al rovesciamento del governo, diffusione di informazioni false e incitamento a manifestazioni illegali”. Lo riferisce il quotidiano panarabo “al Araby al Jadeed”. Patrick George Zaki e arrestato ieri sera dalle autorità dell’Egitto all’aeroporto del Cairo e trasferito presso Mansoura, sua città natale. Secondo l’attivista per i diritti umani Sanaa Seiff, il giovane ricercatore sarebbe stato trasportato dopo l’arresto presso l’ufficio di polizia di Mansoura dove avrebbe subito torture e sottoposto ad elettroshock. Il caso ricorda da vicino quello di Giulio Regeni, il ricercatore italiano scomparso al Cairo il 25 gennaio 2016 e ritrovato morto alcuni giorni dopo in un sobborgo della capitale egiziana con evidenti segni di torture sul corpo. Amnesty International ha lanciato una campagna di sensibilizzazione per fare pressione sulle autorità egiziane e chiedere la liberazione del giovane.(Cae)