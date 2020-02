Riforme: sit-in Radicali davanti sede Rai a Roma, "più informazione su taglio parlamentari"

- Sit in dei Radicali oggi davanti alla sede Rai di viale Mazzini a Roma, per chiedere una maggiore informazione in merito alla campagna referendaria sul taglio dei parlamentari. Infatti, il prossimo 29 marzo i cittadini italiani saranno chiamati alle urne in occasione del referendum popolare confermativo sul taglio dei parlamentari. Un gruppo di militanti ha manifestato esponendo cartelli con slogan come: "Dopo anni di disinformazione, informeRai?", e "Con il taglio dei parlamentari risparmi un caffè all'anno". "Dopo anni di informazione a senso unico, senza dibattito, senza alcun contraddittorio - ha spiegato il segretario del partito Radicale, Maurizio Turco - è iniziata la campagna referendaria sul taglio dei parlamentari nel silenzio assoluto dei media e in particolare del servizio pubblico. Noi oggi manifestiamo affinché la campagna di informazione inizi al più presto". Il Partito radicale è contrario alla riforma "che prevede la cessione di rappresentanza da parte dei cittadini. Non è un referendum su iniziativa di un partito politico ma previsto nel momento in cui c'è una revisione costituzionale. Una revisione costituzionale su un tema così importante che non ha avuto un attimo nemmeno di dibattito, al di là del referendum, nemmeno nelle Aule parlamentari e né sui giornali né sulle televisioni". (segue) (Rer)