Business news: Sri Lanka, accordi con sei paesi per incoraggiare commercio e investimenti

- Lo Sri Lanka firmerà un Doppio accordo di elusione fiscale (Dtaa) con sei paesi (Ucraina, Maldive, Ungheria, Cipro, Austria e l'accordo con il Regno Unito verrà rinnovato) per facilitare e incoraggiare il commercio e gli investimenti. Lo ha riferito il Dipartimento di informazione del governo. Il Dtaa è un trattato fiscale firmato tra due o più paesi per aiutare i contribuenti a evitare di pagare le doppie tasse sullo stesso reddito. Un Dtaa diventa applicabile nei casi in cui un individuo è residente in una nazione, ma guadagna reddito in un'altra. (Fim)