Business news: Thailandia, il settore privato prevede un calo delle esportazioni per coronavirus

- Il settore privato della Thailandia ha abbassato le previsioni di esportazione del paese a causa del rallentamento dell'economia mondiale e del micidiale scoppio del virus. Lo ha dichiarato Sanan Angubolkul, vicepresidente della Camera di commercio tailandese (Tcc). Nel frattempo, si stima che le spedizioni di riso aumenteranno dello 0,1 per cento quest'anno a 4,21 miliardi di dollari, con cibo in aumento del 2,6 percento per raggiungere 23,3 miliardi di dollari. Inoltre, si prevede che le esportazioni industriali diminuiranno del 2 per cento a 193 miliardi di dollari. Secondo un rapporto del Ministero del Commercio, le esportazioni sdoganate per tutto il 2019 sono ammontate a 246 miliardi di dollari, con importazioni in calo del 4,7 per cento a 237 miliardi di dollari, generando un avanzo commerciale di 9,6 miliardi di dollari. (Fim)