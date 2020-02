Business news: coronavirus, compagnia indiana di bandiera sospende volo Nuova Delhi-Hong Kong

- La compagnia di bandiera Air India sospenderà i voli tra Nuova Delhi e Hong Kong dall’8 febbraio al 28 marzo, a causa dell’epidemia di coronavirus in Cina. Si tratta dell’unico collegamento aereo diretto ancora attivo tra i due paesi. Air India, infatti, aveva già sospeso i voli tra Nuova Delhi e Shanghai e tra Mumbai e Shanghai dal 31 gennaio. IndiGo ha interrotto i collegamenti tra Nuova Delhi e Chengdu, tra Bangalore e Hong Kong e tra Calcutta e Guangzhou (Canton). I due vettori indiani, inoltre, hanno emesso linee guida per gli equipaggi, il personale di terra e i passeggeri. Da parte cinese Shandong Airlines e Air China hanno a loro volta bloccato i voli per l’India. (Inn)