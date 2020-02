Siria: Ankara, incontro a porte chiuse tra delegazioni di Turchia e Russia per fare punto su Idlib (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, il portavoce della presidenza turca, Fahrettin Altun, ha dichiarato che la Turchia “non mostrerà alcuna tolleranza per gli attacchi contro le proprie forze militari nel nordovest della Siria”. “La Turchia è stato il primo paese a inviare le sue forze militari per combattere i terroristi di Stato islamico e Unità di protezione dei popoli (Ypg) in Siria, che mostra chiaramente il suo punto di vista sulle guerre per procura nella regione”, ha aggiunto Altun. Secondo il portavoce della presidenza turca, la Turchia mira non solo a mantenere la propria sicurezza nazionale, ma anche a sventare progetti che mirano a portare instabilità nella regione. "Se il processo (di un afflusso di rifugiati), iniziato appena oltre i nostri confini, non può essere fermato immediatamente, un nuovo e più ampio afflusso di rifugiati inizierà, raggiungendo le capitali europee", ha avvertito Altun. (Tua)